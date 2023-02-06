الامارات | حاكم الشارقة يعتمد تصميماً إسلامياً لجامعة الذيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم تصميماً إسلامياً لجامعة الذيد الذي سيشيّد إضافةً للمبنى القائم حالياً ويضم مسجداً ومسرحاً ومجموعة من المرافق التعليمية المختلفة.

وبدأت دائرة الأشغال العامة بالشارقة العمل في إنجاز المشروع على أرض الواقع تمكيناً للجامعة من استقبال طلابها في خريف 2024.