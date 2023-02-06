الامارات | محمد بن راشد يتسلّم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجُدد المُعينين لدى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً تم تعيينهم لدى الدولة، حيث رحّب سموه بالسفراء الجُدد مع تسلمهم مهام عملهم، مؤكداً أن حكومة الإمارات لن تدخر جهداً في توفير كافة المقومات التي تمكنهم من تأدية مهامهم على الوجه الأكمل بما يخدم تعزيز روابط التعاون واكتشاف المزيد من الفرص التي تخدم المصالح المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وقد تسلّم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية فرنسا نيكولا نيمتشينو ، وسفير جمهورية إيطاليا لورينزو فانارا ، وسفير كندا رادها كريشنا باندي، وسفير نيوزيلندا الدكتور ريتشارد جورج، وسفير جمهورية أرمينيا كارين كريكوريان ، وسفير جمهورية الفليبين الفونسو فرديناند ، وفاكابا ديابي سفير كوت ديفوار، وبابكر متار ندياي سفير جمهورية السنغال، وغي إبراهيم ممبورو سفير جمهورية الجابون، وسواريوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند، وبول أفونديل سفير كومنولث دومينيكا، وايفان جوردانوف سفير جمهورية بلغاريا، وأودايا اندراراثني سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية، ونوربرتو إسكالونا كاريلو سفير جمهورية كوبا، ويونس عبد الكريم سفير جمهوية مالاوي، وبين بون سفير جمهورية اتحاد ميانمار.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للسفراء الجدد بكل التوفيق في القيام بمهامهم وأدوارهم التي تشكل محور التقارب بين دولهم ودولة الإمارات التي تحرص في كافة الأوقات على مد جسور التعاون وتوثيق روابط الشراكة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعود بالنفع على طرفي هذه الشراكة التي تسعى الدولة من خلالها إلى نشر رسالتها في إقرار أسباب الخير والنماء على أساس من الانفتاح الواعي والتعايش والتسامح.

ونوّه سموه بالدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية الإماراتية النشطة في توطيد أواصر التعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، وكذلك أهمية دور السفراء في اكتشاف آفاق جديدة للتقارب وتفعيل المزيد من فرص التعاون البنّاء.

بدورهم، نقل السفراء الجُدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحيات قادة ورؤساء دولهم، وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر مراسم تسلُّم أوراق اعتماد السفراء الجدد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء.