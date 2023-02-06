الامارات | "الأرصاد": "الحرارة" ترتفع غداً.. وتعاود الانخفاض "مرتين" قبل نهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، رطباً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، منوهاً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الأربعاء يصبح غائماً جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار غرباً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياُ بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس المقبل سيعود رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً وغائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الجمعة المقبل سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يظل مضطرب الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.