الامارات | «طيران شرطة أبوظبي» تنفذ 1340 طلعة العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية 1340 طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، تضمنت 370 طلعة عمليات شرطية و611 رحلة تدريبية، و101 للإسعاف الجوي، و258 طلعة للمهام الأخرى.

وأكد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، العميد طيار سعيد سالم المرر، أن الإدارة بطواقمها وكوادرها تواكب جميع التطورات التي تلبي متطلبات شرطة أبوظبي من دعم وإسناد للوحدات الأمنية والشرطية على مدار 24 ساعة، ووفق أفضل الممارسات المتطورة.

وأشار إلى الاستجابة دائماً للحالات الطارئة ومصابي الحوادث المرورية، ونقلهم إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج من خلال طائرات مجهزة بأحدث المعدات الطبية وكوادرها، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى المستويات والممارسات.