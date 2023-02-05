الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس باكستان في وفاة برويز مشرف

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس باكستان في وفاة برويز مشرف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة برويز مشرف الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية مماثلة إلى الدكتور عارف علوي.
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