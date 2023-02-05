الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس باكستان في وفاة برويز مشرف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة برويز مشرف الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية مماثلة إلى الدكتور عارف علوي.