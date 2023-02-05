الامارات | الإمارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة «تعاون ثلاثي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينها، ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها.

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك، عقب اتصال هاتفي ثلاثي جمع بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، كاثرين كولونا، ووزير الشؤون الخارجیة في جمھورية الھند الصديقة، الدكتور سوبرامنیام جاي شانكار، أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشروعات التعاون في مجالات عدة، منها الطاقة والتغير المناخي.

كما ستكون بمثابة منصّة لتنظيم الفعاليات الثلاثية المشتركة، في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين G20، واستضافة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري.