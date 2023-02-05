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الامارات | «نقل عجمان» تدشن مجموعتها الأولى من رموز الـ NFT غير القابلة للاسترداد

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عجمان ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة النقل في عجمان أول مجموعة رموز غير قابلة للاستردادNFT، و ذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار، حيث تتمكن الجهات الحكومية بالإمارات من عرض أهم الابتكارات في مجال تقديم الخدمات الحكومية.

وتم تدشين المجموعة بحضور المدير العام للهيئة عمر محمد لوتاه وعدد من المديرين التنفيذيين والموظفين في المقر الرئيس للهيئة.

وقال مدير إدارة الدعم المؤسسي، عبدالرحمن النعيمي، إن المجموعة تتكون من 50 أصلاً رقمياً تم منحها للمشاركين في فعاليات الهيئة خلال شهر الابتكار لدعم التفكير الابتكاري في مجال العمل الحكومي.

وأشار إلى أن طرح المجموعة الأولى يعد إضافة فريدة إلى إنجازات الهيئة الرقمية وتأكيداً على وجودها في الفضاء الرقمي وتعزيزاً لأهمية تطوير الخدمات الحكومية ومواكبة التوجه الحالي لحكومة الإمارات.

وبين أن لهذه الأصول الرقمية نسخاً فريدة من نوعها متاحة على سلسلة البلوك تشين ويمكن تتبعها من جميع أنحاء العالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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