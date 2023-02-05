الامارات | شرطة دبي تناقش تحديات المستقبل في المجال الأمني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، اللواء أحمد رفيع، ختام فعاليات مبادرة «شتاء الابتكار» التي أطلقتها إدارة الشؤون الإدارية ومجلس الابتكار، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وشركة الاتصالات «دو»، وشركة إكسنتشر الشرق الأوسط.

وشهد اليوم الختامي، تنظيم جلسة عصف ذهني لمناقشة التحديات المُستقبلية، بمشاركة طلبة الجامعات ومُنتسبي دبلوم الابتكار، وأعضاء مجلس الابتكار في شرطة دبي.

وأكد رفيع أن الهدف من جلسات العصف الذهني هو استسقاء الآراء والحصول على أفكار تسهم في استشراف المستقبل وتدعم الابتكار وتحقيق الريادة والتميز، مُثنياً بالمشاركة الفاعلة من المشاركين كافة في جلسة العصف الذهني.

بدوره، أكد رئيس قسم مختبرات الابتكار في شرطة دبي، الرائد خالد المزروعي، أن جلسة العصف الذهني تناولت محورين هما، جرائم المُستقبل التي تواكب التنامي في تطور التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي، أما المحور الثاني فناقش تطور الأساليب الإجرامية الحديثة.