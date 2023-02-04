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الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد سعيد الملا

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دبي وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى جانبه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سعيد الملا، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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