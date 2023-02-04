الامارات | رئيس الدولة يلتقي الدكتور محمد سالم العامري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 فبراير 2023

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدكتور محمد سالم العامري الحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الوراثة اللاجينية لتشخيص سرطان الدم لدى الأطفال من كلية لندن



ويهتم العامري بعلم الجينات حيث تلقى تدريباته في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال الذي أسسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.



ويعد المركز أحد أبرز مراكز الأبحاث في بريطانيا وهو ثمرة شراكة بين مستشفى جريت أورموند ستريت وكلية لندن الجامعية ومؤسسة مستشفى جريت أورموند الخيرية للأطفال.



وقال الدكتور محمد سالم العامري إن اللقاء الذي جمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " في العاصمة البريطانية لندن عام 2021 في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال الذي أسسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في لندن.. كان الحافز والداعم له لمواصلة أبحاثه ودراسته في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح .



وأعرب عن شكره للقيادة الرشيدة لرعايتها واهتماماتها بأبناء الوطن وتحفيزهم لمواصلة العمل وتحقيق التميز.

ويعمل الدكتور محمد من خلال سعيه المستمر إلى العلم على تعزيز معارفه وتمكين الآخرين من فهم الموضوعات المعقدة ، ويستغل إمكانياته وخبراته في مساعدة الآخرين..مثل الحد من إصابة الأطفال بأمراض السرطان.



كما يشارك شغفه بالتعلم وبناء الجسور بين مجتمع دولة الإمارات ومجتمع المملكة المتحدة من خلال مجموعة @UAESTEM التي شارك في تأسيسها، وهي مجموعة تسلط الضوء على طلبة الإمارات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في محافل علمية متعددة في المملكة المتحدة.

ويرجع الدكتور محمد سبب شغفه بدراسة علم الوراثة إلى والده الراحل والذي كان يشجعه دائماً على دراسة واستكشاف الموضوعات النادرة.

ويهتم العامري بعلم الجينات حيث تلقى تدريباته في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال الذي أسسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويعد المركز أحد أبرز مراكز الأبحاث في بريطانيا وهو ثمرة شراكة بين مستشفى جريت أورموند ستريت وكلية لندن الجامعية ومؤسسة مستشفى جريت أورموند الخيرية للأطفال.

وقال الدكتور محمد سالم العامري إن اللقاء الذي جمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " في العاصمة البريطانية لندن عام 2021 في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال .. كان الحافز والداعم له لمواصلة أبحاثه ودراسته في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح .

وأعرب عن شكره للقيادة الرشيدة لرعايتها واهتماماتها بأبناء الوطن وتحفيزهم لمواصلة العمل وتحقيق التميز.

ويعمل الدكتور محمد من خلال سعيه المستمر إلى العلم على تعزيز معارفه وتمكين الآخرين من فهم الموضوعات المعقدة ، ويستغل إمكانياته وخبراته في مساعدة الآخرين..مثل الحد من إصابة الأطفال بأمراض السرطان.

• كما يشارك شغفه بالتعلم وبناء الجسور بين مجتمع دولة الإمارات ومجتمع المملكة المتحدة من خلال مجموعة @UAESTEM التي شارك في تأسيسها، وهي مجموعة تسلط الضوء على طلبة الإمارات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في محافل علمية متعددة في المملكة المتحدة.

ويرجع الدكتور محمد سبب شغفه بدراسة علم الوراثة إلى والده الراحل والذي كان يشجعه دائماً على دراسة واستكشاف الموضوعات النادرة.