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الامارات | رئيس الدولة: التزام الإمارات بحماية البيئة مستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 فبراير 2023

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية.

وقال سموه على حسابه في تويتر "تزامناً مع "عام الاستدامة" واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، نحتفي اليوم بيوم البيئة الوطني.. التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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