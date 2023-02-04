الامارات | مدارس خاصة: 17 فبراير آخر موعد لتسجيل الطلبة في العام الدراسي المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت مدارس خاصة في أبوظبي، الجمعة 17 فبراير الجاري، موعداً أخيراً لإتاحة الفرصة أمام ذوي الطلبة لتسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، وحجز المقعد الدراسي، مشيرة إلى أنه بانتهاء المهلة ستخصص المقاعد الدراسية الشاغرة للطلبة المسجلين على قوائم الانتظار.

وتفصيلاً، حددت المدارس رسوماً لتسجيل الطلبة في العام الدراسي المقبل تراوح بين 1000 و2000 درهم، تخصم من الرسوم الدراسية في حال استمر الطالب في المدرسة، مشيرة إلى أن الرسوم الدراسية للعام المقبل سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الدراسي الجاري، فور اعتمادها وأخذ الموافقات الرسمية عليها.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على أن تحسم لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة من الدائرة، ولا يتجاوز هذا المبلغ 5% من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة.

وتحصّل المدرسة رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عند تسجيل الطالب في المدرسة، وليس عند التقديم بطلب للقبول في المدرسة. وأوضحت الدائرة أنه يحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل أو إعادة التسجيل في حال التحق الطالب بالمدرسة في أي يوم - أو أيام - من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي، أو لم يلتحق بالمدرسة، ولم يُعلِم وليُّ الأمر المدرسة بذلك كتابيّاً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ.

وفي حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة لعدم توافر مقعد دراسي تلتزم المدرسة إرجاع رسم التسجيل كاملاً إلى ولي أمر الطالب. ويُحظر على المدرسة تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية أو رسوم تقديم طلب التحاق أو رسوم التحاق للمرة الأولى من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم أو لتسديد أي أقساط متبقية حتى ولو كانت مستردة.

وشددت على وجوب حصول المدرسة على موافقة الدائرة على الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها، كما يجب توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية – على الأقل - ليتمكن ذوو الطلبة من تغطية الرسوم المدرسية خلال العام الدراسي، ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام الدراسي، ويدفع أول قسط في شهر أغسطس.

وأشارت الدائرة إلى جواز احتفاظ المدرسة بمبلغ محدد من الرسوم الدراسية في عدد من الحالات، تشمل التحاق الطالب بالمدرسة لأي مدة من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي، أو لم يلتحق بالمدرسة، ولم يُعلِم وليُّ الأمر المدرسة بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ، حيث يحق للمدرسة الاحتفاظ برسوم التسجيل أو إعادة التسجيل.

ولفتت إلى أنه في حال التحق الطالب بالمدرسة مدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع في الفصل الدراسي، يحق للمدرسة الإبقاء على قيمة شهر كامل من الرسوم الدراسية، وإذا التحق الطالب بالمدرسة مدة من ثلاثة إلى ستة أسابيع كحد أقصى في الفصل الدراسي، يحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة شهرين كاملين من الرسوم الدراسية، وفي حال التحق بالمدرسة مدة تزيد على ستة أسابيع في الفصل الدراسي، يحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة الرسوم الدراسية كاملة للفصل الدراسي.

• %5 من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة تدفع رسوماً للتسجيل.

«التعليم والمعرفة»:

• رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم يسدد خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على أن يحسم لاحقاً من الرسوم المدرسية.