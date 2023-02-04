الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ هل هناك فرق بين تزوير وتزييف وتقليد العملات؟

■■ التزوير في العملة هو تغيير الحقيقة، أي إدخال تعديل على البيانات التي تحملها، ويقع عادة في العملات الورقية السليمة. وكل طرق التزوير سواء، فلا فرق بين الإضافة أو الحذف أو التبديل، سواء تم ذلك بخط اليد أو بالطباعة.

أما التزييف فهو إدخال التشويه على عملة معدنية أو ورقية صحيحة في صورة يحصل منها الجاني على فائدة مالية.

والتقليد عبارة عن صناعة عملة على غرار الصحيحة، ويتحقق الجرم إذا كانت المقلدة مماثلة للعملة الصحيحة.

وبحسب القانون، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية كانت، بنفسه أو بوساطة غيره، عملة متداولة قانوناً في الدولة، أو في دولة أخرى، أو سنداً مالياً حكومياً.

ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة، أو أخرج منها، عملة أو سنداً، متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً، كذلك كل من روج شيئاً من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل، وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير.

وإذا ترتب على ذلك هبوط سعر العملة أو السندات أو زعزعة الثقة في الأسواق تكون العقوبة السجن المؤبد.