الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتكب شخص تصرفاً غريباً حيال موظف عام، يعمل مسؤول أمن في إحدى الدوائر، حين طلب منه عدم إيقاف سيارته في المكان المخصص للموظفين، وتحريكها فوراً إلى مكان آخر، إذ وجه إليه لفظاً بذيئاً باللغة الإنجليزية، وكرره أكثر من مرة.

وبسبب تصرفه، حرر الموظف بلاغاً ضده بالشرطة، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح بتهمة سب موظف عام. واعترف المتهم بجريمته أمام النيابة العامة، وتمسك باعترافه أمام المحكمة، طالباً الرأفة معه، فقضت المحكمة بتغريمه ألف درهم.