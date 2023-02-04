الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقبت شرطة دبي مسار شاحنة ثقيلة بعد سرقتها، واستطاعت من خلال كاميرات المراقبة رصد مواصفات الشخص مرتكب الجريمة، وحددت هويته، وتبين أنه سرقها للاستيلاء على الديزل الموجود فيها، إضافة إلى بطاريتين، وباع الديزل لمتهم ثانٍ قبض عليه أيضاً وأحيلا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهما شهراً وإبعادهما عن الدولة، إضافة إلى الغرامة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم الأول استغل إيقاف المجني عليه المركبة في ساحة رملية وقادها إلى مكان آخر، واستولى على الديزل الموجود فيها، وباعه للمتهم الثاني. وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه فوجئ باختفاء المركبة بعدما تمكن شخص مجهول (المتهم) من تشغيلها بطريقة غير معروفة.

وأكد شاهد من شرطة دبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية البحث والتحري والاطلاع على كاميرات المراقبة في الطرق والبنايات، فور تلقي البلاغ.

وأضاف أن الشاحنة شوهدت متوقفة في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، ورصد المتهم وهو ينزل منها، فعممت أوصافه، وتمكن فريق العمل من ضبطه.

وبسؤاله قرر أنه سرق المركبة بعد تشغيلها بمفتاح كان بحوزته، كونها مركبة قديمة، وقادها إلى مكان آخر.

وأقر بأنه باع الديزل مقابل 450 درهماً، لكنه أنكر سرقة البطاريتين. وأرشد إلى الشخص الذي اشترى منه الديزل.

وبسؤال الأخير أقر بعملية الشراء، لكنه أنكر صلته بالواقعة أو معرفته بأن الوقود مسروق.

وتمسك المتهمان بأقوالهما أمام المحكمة التي قضت بإدانتهما، وعاقبت الأول بالحبس شهراً والإبعاد وغرامة 1650 درهماً عن جريمة السرقة ليلاً، فيما عاقبت الثاني بالحبس شهراً والإبعاد وغرامة 450 درهماً عن جريمة حيازة أشياء متحصلة من جريمة.