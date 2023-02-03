الامارات | رئيس الدولة يستقبل رئيس بيلاروسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة ألكسندر لوكاشينكو .. مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة - في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - برئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .. وأعرب سموه عن تمنياته لبيلاروسيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه عبر رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وكما حضره الوفد المرافق للرئيس البيلاروسي.