الامارات | نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة محمد سعيد الملا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سعيد راشد الملا وذلك بمجلس العزاء بمنطقة ند الشبا في دبي .

كما قدم واجب العزاء الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.