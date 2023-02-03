الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني، اليوم خلال اتصال هاتفي .. العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المشتركة .

كما استعرض سموه ورئيس وزراء العراق خلال الاتصال .. عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك .. مؤكدين في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يعزز علاقات التعاون في مختلف المجالات.