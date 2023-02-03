اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني، اليوم خلال اتصال هاتفي .. العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المشتركة .

كما استعرض سموه ورئيس وزراء العراق خلال الاتصال .. عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك .. مؤكدين في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يعزز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا