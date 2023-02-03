الامارات | حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة محمد سعيد الملا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد سعيد الملا، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم وعدد من أصحاب المعالي واجب العزاء لذوي الفقيد.