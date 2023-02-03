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الامارات | حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة محمد سعيد الملا

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد سعيد الملا، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم وعدد من أصحاب المعالي واجب العزاء لذوي الفقيد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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