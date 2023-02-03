الامارات | حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة محمد سعيد الملا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة محمد سعيد الملا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد سعيد الملا، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
كما قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم وعدد من أصحاب المعالي واجب العزاء لذوي الفقيد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App