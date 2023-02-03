الامارات | الرئيس التونسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد أوراق اعتماد الدكتورة إيمان السلامي سفيرةً لدولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي.

ونقلت الدكتورة إيمان السلامي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس التونسي، السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى الرئيس التونسي للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.

من جهتها أعربت السفيرة الدكتورة إيمان السلامي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية الشقيقة، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.