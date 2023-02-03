الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد سعيد الملا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد سعيد الملا، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة لهم في مصابهم الجلل، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

محمد بن راشد: الملا ساهم مع جيله في بناء دولة الاتحاد