الامارات | «تطمين» يتتبع الأدوية عبر مسارها على منصة رقمية متكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجهات الصحية في الدولة، متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، عن الإطلاق الرسمي لنظام تتبع الأدوية الوطني «تطمين»، وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية، بهدف تحصين وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد لمرافق الرعاية الصحية بالدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الجهات الصحية في منصة وطنية موحدة تحت شعار «صحة الإمارات» في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، وتقدم منصة «تطمين» خدمات التتبع الإلكتروني الحديثة للأدوية والمنتجات الطبية، كما تم تطوير المنصة بالشراكة مع عددٍ من الجهات الرائدة تكنولوجياً لتعزيز موثوقية سلاسل توريد المنتجات الدوائية.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الرقابة على كل الأدوية المتداولة بالدولة، من خلال تطبيق نظام إلكتروني متكامل لربط جميع الجهات من الهيئات الاتحادية والمحلية والمصانع والموزعين والصيدليات والمستهلكين لرصد وتتبع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. والتي تتماشى مع الخطط الصحية الوطنية لبناء أنظمة عالية الجودة في الأمن الدوائي، مستندة إلى المعايير الدولية، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمبتكر عالمي معترف به في مجال سلامة التوريد.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، أحمد علي الدشتي، أن منصة «تطمين» تعد أحد أبرز المشروعات الصحية الوطنية التي عملت عليها الجهات الصحية في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة على صعيد جميع الخدمات التي تقدمها، تماشياً مع التوجهات الحكومية في ترسيخ الرقمنة ضمن المشروعات الحيوية لتعزيز جودة الخدمات وتسريعها.

وأوضح مدير إدارة الصحة الذكية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع علي العجمي، أن منصة «تطمين» الرقمية تعكس جهود الجهات الصحية في ضمان أمان وموثوقية الأدوية المصنعة داخل الإمارات والمستوردة، تماشياً مع معايير التسلسل الرقمي «GS1»، ما يعزز الشفافية والثقة بالأصناف الدوائية.

وأكد نجاح المنصة الرقمية المشتركة «تطمين» في توظيف أحدث ابتكارات التسلسل الرقمي لتتبع المسار الكامل للمنتجات الدوائية من ناحية بلد المنشأ والجهة المُصنِّعة، وتاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، من خلال مسح الرقم التسلسلي. ويمكن الاستعانة بهذه الحلول من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمنصة. وأفادت الجهات الصحية بالدولة بأن النتائج التي أنجزتها منصة «تطمين» منذ إطلاقها التشغيلي هو تحقيق 1.2 مليون علبة دوائية تم تتبعها وتعقبها في جميع أنحاء الإمارات، وبلغ عدد الموظفين الذين شاركوا بكل جدّ وتفانٍ لضمان حماية سلسلة التوريد الطبية وفق أعلى معايير الصحة والسلامة أكثر من 3500 ألف عامل وموظف، إضافة إلى إنجاز 250 ساعة تدريب على مدار العامين الماضيين، لتأهيل 1200 شخص للانضمام إلى «تطمين»، وبلغ عدد الشركاء الجاهزين للتفاعل والعمل على المنصة 1760 شريكاً.

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مليون علبة دوائية تم تتبعها وتعقبها في جميع أنحاء الإمارات.