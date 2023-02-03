الامارات | منصات لدعم المواهب الشابة في «أرض الابتكار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، المهندس علي قاسم، بانطلاق ورش عمل وأنشطة تفاعلية تحت شعار «أرض الابتكار»، تزامناً مع انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار، مؤكداً أن الفعاليات ستضم إقامة «معرض أرض الابتكار» الذي سيستضيف 30 جهة حكومية محلية واتحادية ومؤسسات خاصة وأكاديمية، وتخصيص مساحات عائلية ومنصات لدعم المواهب الشابة لموظفيها.

وأكد أن المعرض سيفتح أبوابه في الساحة الجانبية لمركز إسعاد المتعاملين التابع للمؤسسة في منطقة الحيل، في الفترة المسائية ما بين 23- 25 فبراير الجاري، الذي سيشهد عرض نماذج أعمال مبتكرة لترسيخ ممارسات الابتكار.

وتابع قاسم أن المعرض سيشمل العديد من المسابقات الترفيهية، وتخصيص المساحات العائلية ومساحات للتصوير والعروض الحية المُبهرة، إضافة إلى توفير منصات لدعم المواهب الشابة من موظفي المؤسسة من أصحاب المشروعات المبتكرة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الحدث عبر تحفيزهم على إبراز ابتكاراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.

وأشار قاسم إلى أن المؤسسة بدأت بإطلاق فعاليات متنوعة وورش عمل وأنشطة تفاعلية جذابة تحت شعار «أرض الابتكار»، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار ممارسة يومية في العمل الحكومي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يعزز جهود الدولة الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، لافتاً إلى أن مختبر الابتكار بدأ باستقبال زواره من مختلف الفئات، وسيواصل استضافتهم يومياً طوال شهر فبراير الجاري، لاستعراض التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة والاستباقية التي أسهمت في تطوير عمليات المؤسسة وتحقيق الاستدامة في القطاع التعديني، بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المعنيين من خدماتها والمستثمرين ورجال الأعمال.

المعرض ينظم العديد من المسابقات الترفيهية، ويخصص مساحات للعائلات وللعروض الحية المُبهرة.