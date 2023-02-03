الامارات | علي نفر.. 20 عاماً في خدمة المرضى بـ «صحة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر المواطن علي نفر القاضي أحد النماذج المشرفة التي يزخر بها القطاع الصحي في إمارة دبي، حيث قضى 20 عاماً في قضاء حوائج الناس، وخدمة المجتمع، وتيسير أمور المرضى، الأمر الذي رصده مسؤولون في حكومة دبي، ومراجعون لهيئة الصحة في دبي، وأثنوا على جهوده الإنسانية التي شملت آلاف المرضى منذ التحاقه بالهيئة.

ويعمل علي نفر مسؤول العلاقات العامة والبروتوكول في مكتب مدير عام هيئة الصحة بدبي، ويمارس مهامه حالياً مع رابع مدير عام للهيئة منذ بداية عمله، مؤكداً أنه تعلم الكثير من قيادات الهيئة ممن حظي بالعمل معهم، خصوصاً ما يتعلق بالعمل الإنساني والمجتمعي.

وأكد علي نفر لـ«الإمارات اليوم» أن خدمة الناس وقضاء حوائجهم ما هو إلا اقتداء بنهج القيادة، حيث يعتبر كل مواطن وموظف في الدولة سفيراً وممثلاً لها، وعليه أن يكون على قدر هذه المسؤولية.

وذكر أن أكثر ما يسعد أي موظف بحكومة دبي أن جهوده دائماً مراقبة ومقدرة من قبل المسؤولين والقادة، الأمر الذي يجعل من موظفي دبي والدولة بشكل عام أسعد موظفي العالم.

ولفت إلى أنه اقتداءً بتوجهات القيادة، ومتابعة وحث مديري هيئة الصحة بدبي، حرص على قضاء حوائج الناس من مراجعي الهيئة، من مرضى، وغيرهم من المعسرين، وممن تتطلب حالتهم المساعدة، ولا يظل الأمر عند استقبال الحالات الإنسانية، وإنما عادة ما نبحث عنها، والذهاب إليها في أماكنها، وتقديم يد العون لها.

وتابع: «أسير في حياتي بمفهوم أساسي، وهو أن أكون على قدر المسؤولية التي أحملها، وأن أعمل بشكل مستمر على تطوير مهاراتي وقدراتي، حيث يعتبر كل موظف في مكان عمله سفيراً لبلاده».

وأشار علي نفر إلى أن جائحة «كورنا» كانت التحدي الأكبر، مؤكداً أن هاتفه كان يستقبل المكالمات على مدار الساعة دون توقف، من طالبي المساعدة والخدمات الإنسانية، وقد قدره الله وجعله سبباً في قضاء حوائج الكثيرين منهم.

وكان الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، غرّد شاكراً ومثمناً الجهود التي يقوم بها بن نفر، قائلاً: «خدمة المرضى مهمة إنسانية عظيمة.. هناك من ينظر لها كواجب وشغف، علي نفر من هيئة الصحة بدبي خير مثال للموظف الشغوف المحب لخدمة الناس».

كما سبق أن غرد أيضاً نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، عن علي نفر خلال جائحة «كورونا»، قائلاً «شكر وتقدير وثناء للأخ علي نفر على جهوده الطيبة لمساعدة المرضى في ظل هذه الجائحة، وسعيه الدؤوب لخدمتهم.. بارك الله فيه».