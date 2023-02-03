الامارات | «بيئة أبوظبي» تراقب انبعاثات عوادم المركبات «عن بُعد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أنها ستبدأ في قياس انبعاثات المركبات عن بُعد على طرق أبوظبي باستخدام تقنية مبتكرة، تُستخدم لأول مرة في المنطقة، بالشراكة مع شركة إيرث إنتليجنس للاستشارات البيئية «4EI»، وشركة هيجر لتقنيات البيئة والغلاف الجوي «هيت» ومقرها الولايات المتحدة.

وستستخدم الهيئة تكنولوجيا متطورة لقياس الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات حاصلة على براءة اختراع من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وتقنية كشف الانبعاثات والإبلاغ عنها «EDAR» التي تقيس الانبعاثات على الطرق بأجهزة الكشف الآنية القائمة على الليزر.

وستقاس الانبعاثات من المركبات لمدة ثلاثة أسابيع، في ستة مواقع مختلفة في إمارة أبوظبي.

ومن خلال هذه التقنية، ستكون الهيئة قادرة على قياس انبعاثات عوادم المركبات بدقة.