الامارات | مكتوم بن محمد : سعيد الملا كان مثالاً للوطنية والإخلاص

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد : سعيد الملا كان مثالاً للوطنية والإخلاص والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 فبراير 2023
نعى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الوزير الأسبق ورجل الأعمال محمد سعيد الملا، الذي رحل إلى جوار ربه الخميس.
وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: فقدت الإمارات ودبي اليوم محمد سعيد الملا، الذي كان مثالاً للوطنية والإخلاص. قدّم إسهامات كبيرة في العمل الحكومي، وحقق إنجازات عديدة في المجال الاقتصادي وقطاع الأعمال. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
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