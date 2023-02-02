الامارات | محمد بن راشد: محمد الملا ساهم مع جيله في بناء دولة الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 فبراير 2023

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق، ورجل الأعمال البارز، الذي توفي اليوم الخميس، مؤكداً سموه أن الفقيد ساهم مع جيله في بناء دولة الاتحاد وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه.

وقال سموه في حسابه على تويتر "حط اليوم الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه.. رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان .. ساهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد.. وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه .. ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية .. له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة".