الامارات | شرطة أبوظبي تضبط سائقًا ارتكب 3 مخالفات مخاطرًا بسلامة الآخرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم سائقًا متهورًا ارتكب 3 مخالفات مرورية وهي التجاوز من ناحية اليمين بصورة خطرة والتجاوز من كتف الطريق وعدم ترك مسافة أمان كافية مما أدي الى إرباك حركة السير وتعريض سلامة السائقين للخطر.

وناشدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر ، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بتغيير المسار ، وحذرت من عدم التجاوز من كتف الطريق المخصص للحالات الطارئة ومركبات الطوارئ الذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم ، ودعت السائقين الى ترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية واحترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة وتجنب السلوكيات الخاطئة على الطرق.