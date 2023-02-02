الامارات | شرطة دبي تطلق مبادرة «شتاء الابتكار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة الشؤون الإدارية ومجلس الابتكار في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وشركة الاتصالات «دو»، وشركة إكسنتشر الشرق الأوسط، فعاليات مبادرة شتاء الابتكار التي تأتي تزامناً مع بدء فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» في نسخته الثامنة.

وقال رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، إن المبادرة تتضمن تنفيذ عديد من المحاضرات وجلسات العصف الذهني التي تواكب فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المجالس التنفيذية على مستوى الدولة، مع التركيز على محور الاستدامة تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2023 عام الاستدامة.

ولفت إلى أن فعاليات المبادرة ستُنفذ بحضور العديد من الشركاء من مختلف القطاعات، بما يعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تركز على محورية تعزيز ونشر وتعميم الابتكار في العمل الحكومي والمجتمع.

بدورها، أكدت نائب رئيس قسم مختبرات الابتكار، وداد الحمادي، أن فعاليات المبادرة تتضمن مجموعة من المحاضرات وجلسات العصف الذهني، تتناول موضوعات مُستقبلية مهمة تؤثر على العمل الحكومي والحياة المجتمعية أبرزها الميتافيرس، والتقنيات الناشئة في عصر التطور، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها، مبينةً أن المحاضرات وجلسات العصف الذهني تهدف للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز منظومة العمل الشرطي واستشراف المستقبل وتحقيق الاستباقية في مجال تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمبادرة محاضرة حول مفهوم الميتافيرس، قدمها المدير التنفيذي في شركة إكسنتشر الشرق الأوسط، بشار كيلاني، أوضح خلالها أن الميتافيرس، كلمة لاتينية تعني «ما بعد المكان والكون»، أو الواقع الافتراضي، ويعتبر مرحلة جديدة من مراحل تطور الإنترنت المُقبلة، سيوفر فرصاً وإمكانات جديدة، بما يُمكن البشر من العمل والعيش في عالم افتراضي.

وأشار الكيلاني إلى أن جائحة كورونا سرّعت التعامل الرقمي والدخول إلى المرحلة الرابعة من مراحل الإنترنت والوصول إلى عالم الميتافيرس، لافتاً إلى أن الخبراء يتوقعون وصول قيمة اقتصاد الميتافيرس إلى 180 مليار دولار، وأن تماثل اقتصاد اليابان في عام 2030.