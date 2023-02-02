الامارات | «قضاء أبوظبي» ينجز 251 ألف معاملة رقمية في 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأنها أنجزت 251 ألفاً و98 معاملة رقمية من الكاتب العدل والتوثيق خلال عام 2022، ما يشكل نقلة نوعية في مجال العمل الرقمي، الذي أسهم في توفير أكثر من 502 ألف زيارة لمقار الدائرة، مع إتمام جميع الإجراءات عن بُعد، وعدم إلزامية الحضور الشخصي لمتعاملين وأطراف في المعاملات، فضلاً عن توفير ما يصل إلى مليون و244 ألفاً و621 ورقة جرى استبدالها إلى مستند رقمي بدلاً من طباعتها، إلى جانب إمكانية حصول المتعاملين على النسخة الرقمية في أي وقت، من دون الحاجة إلى طلب صورة طبق الأصل.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، اهتمام الدائرة بتوفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.

وأشار العبري إلى استمرارية دائرة القضاء في تحديث منظومتها التقنية المرتبطة بخدمات الكاتب العدل والتوثيق الرقمية، لتشمل إتاحة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، أو التطبيق الذكي لخدمات الكاتب العدل، وإنجاز المعاملة عن بُعد بشكل كامل، عن طريق تقنيات الاتصال المرئي في حال دعت الحاجة إلى إجراء مقابلة مع المتعاملين، ومن دون الحاجة إلى تكبد عناء حضورهم الشخصي.

وأوضح أن الدائرة نجحت في تفعيل مراحل متقدمة من منظومة الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات مع عدد من الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، ما يساعد على إنجاز مختلف أنواع المعاملات المقدمة بطريقة سهلة وميسرة، وبأقل مرفقات مطلوبة اختصاراً للوقت والجهد، فضلاً عن دعم التحول إلى المستندات الرقمية بدلاً من الطباعة، بما يتماشى مع التوجهات الدولية، والتزام الدولة الحفاظ على البيئة.