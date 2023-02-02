الامارات | «غياث» لإدارة الطوارئ والأزمات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مشروع «غياث» لإدارة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الأعمال، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، تحت شعار «نصنع مستقبل الرعاية الصحية».

ويعتبر «غياث» نظاماً رقمياً ذكياً، ومنصة مركزية تضم بيانات الموارد الصحية في المؤسسة، تستهدف مراقبة العمليات الحيوية في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، والتنبؤ بالمخاطر، بما يضمن الاستجابة بفاعلية وحرفية عالية، وتعزيز الاستباقية والمرونة في إدارة العمليات واستدامتها، إضافة إلى دعم جهود التكامل والتوافق بين الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم ربط النظام خلال المرحلة الأولى مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، والإسعاف الوطني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، إذ يتم حالياً استقبال الإشعارات من هذه الجهات، كلٌ وفق نطاق اختصاصه.

ومن المزمع ربط النظام مع كل الجهات الصحية في دبي، وأبوظبي، كما سيتم ربطه مستقبلاً مع وزارة الداخلية، وستشهد المرحلة الثانية من نظام «غياث» دعمه بالذكاء الاصطناعي من حيث التنبؤ بحدوث المخاطر والاستجابة بفعالية والخروج من الأزمات بتعافي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور محمد العلماء، أن الإعلان عن مشروع «غياث» يأتي في إطار سلسلة المشروعات التي أعلنت عنها وأطلقتها المؤسسة خلال الأيام الماضية من معرض الصحة العربي 2023، ضمن مسيرتها الريادية الهادفة إلى تطوير منظومة عمل قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز جاهزيته واستعداداته للتحديات المستقبلية بكفاءة، لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بتعزيز جودة الحياة، والوصول إلى مستقبل صحي مستدام، بما يواكب رؤى وطموحات القيادة التي تولي القطاع الصحي أهمية بالغة.

من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، أن مشروع «غياث» يعتبر أحد المشروعات الرائدة التي تجسد رؤية القيادة وطموحاتها، وتسهم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية المستقبلية، وتمكينه من إنشاء حقبة جديدة.