الامارات | محتال يستولي على 16 ألف درهم من «عربي».. والشرطة تعيدها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان 16 ألف درهم إلى عربي مقيم في عجمان، بعد تعرضه لعملية احتيال إلكتروني من قبل أحد الأشخاص، وذلك ضمن إطار سعي شرطة عجمان لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على إعادة الحقوق لأصحابها.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، المقدم غيث خليفة الكعبي، إن المركز تلقى بلاغاً يفيد بأن شخصاً (عربياً) تعرض للاحتيال بسرقة 16 ألف درهم من حسابه البنكي، وذلك بعد أن قام شخص بالاتصال به على هاتفه المحمول، منتحلاً شخصية شرطي، وطلب منه تحديث بياناته الخاصة، وعلى إثرها قام الشاكي بتزويده برقم بطاقته البنكية ورمزها السري، وفي هذه الأثناء استخدم الجاني البيانات في سحب مبلغ 16 ألف درهم.

وعلى الفور قام المركز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح بلاغاً للشاكي، وبالتواصل مع البنك صاحب العلاقة، وتزويده بتفاصيل الواقعة التي تم فيها الاستيلاء على مال الغير، وبعد أسبوع من التنسيق والتعاون، تمت إعادة المبلغ المسروق كاملاً إلى حساب المجني عليه.

وحضر الشاكي مع أبنائه إلى مركز شرطة المدينة الشامل، وعبّر عن جزيل شكره وامتنانه لشرطة عجمان، على سرعة التعامل مع البلاغ، والجهود المتميزة التي أثمرت إعادة المبلغ لحسابه.