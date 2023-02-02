الامارات | منصور بن محمد يتفقّد أجنحة «الصحة العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، معرض الصحة العربي 2023، أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا ومنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ما يزيد على 3000 شركة عارضة من أكثر من 70 دولة، لاستعراض أحدث ما توصل إليه العالم في مجال الرعاية الصحية، حيث من المنتظر أن يستقطب الحدث خلال أيامه الأربعة أكثر من 51 ألف متخصص في المجال.

وشملت جولة سموه، بحضور وزيرة الصحة في مملكة البحرين، الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، ومدير عام هيئة الصحة بدبي، عوض صغير الكتبي، زيارة عدد من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض المُقام تحت شعار «الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية»، حيث اطلع سموه على ما يضمه من فعاليات مصاحبة، تشمل تسعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر، بحضور أكثر من 300 خبير، لإلقاء الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بمجال الرعاية الصحية، وما يشهده من تطور هدفه استحداث حلول وعلاجات تسهم في تحقيق أفضل مستويات الصحة.

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارة المعرض، أمام عدد من أجنحة الشركات المشاركة للاطلاع على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وحلول علاجية متطورة.