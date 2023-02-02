الامارات | إغلاق مطعم «برجر العرب».. بسبب «السالمونيلا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إغلاق «مطعم وكافتيريا برجر العرب» إدارياً، بعد ثبوت عدد من حالات التسمم، جراء تناول المصابين وجبة دجاج مشوي ملوثة ببكتيريا السالمونيلا، نتيجة عدم اتباع الممارسات الصحيحة في تداول وتحضير الطعام.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة جميع المتطلبات اللازمة، لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، عبر الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.