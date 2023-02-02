الامارات | «صحة دبي»: 4 تخصصات طبية تحتاج إلى مزيد من الاستثمار بالقطاع الصحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة بدبي عن فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصحي في إمارة دبي، أبرزها في تخصصات العلاج الطبيعي والتأهيل، والرعاية الطبية طويلة الأمد، والخدمات العاجلة والطارئة، والصحة النفسية.

وأكدت الهيئة في دليل الاستثمار المطور الذي عرضته في منصتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، أن دبي مليئة بالفرص الواعدة في المجال الصحي، وأن هذه الفرص مصحوبة بحزمة من التسهيلات المحفزة للمستثمرين، والمؤسسات الصحية العالمية الراغبة في العمل بدبي.

وقالت مديرة إدارة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في الهيئة، الدكتورة ابتسام البستكي، إن التحولات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في دبي، فتحت آفاقاً جديدة لتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، الذي يضم نخبة من المنشآت الطبية الكبرى والعالمية ومتعددة الجنسيات، التي وجدت في إمارة دبي المناخ الأفضل لاستثمار رؤوس أموالها.

وذكرت أن هناك طلباً متنامياً على الخدمات الطبية بمختلف تخصصاتها، وأن هذا الطلب ناتج عن الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الصحة، إلى جانب حركة السياحة الصحية النشطة التي تشهدها دبي، خصوصاً من جانب الباحثين عن بيئة مميزة للاستشفاء ومفعمة بجودة الحياة.