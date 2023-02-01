الامارات | إثبات سبب مكوث المقيم خارج الدولة أكثر من 6 أشهر شرط للدخول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ضرورة تقديم المقيمين الماكثين خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، إثبات سبب المكوث خارج الدولة خلال تلك المدة، للحصول على تصريح دخول الدولة.

وذكرت أنها خدمة تقدمها عبر قنواتها الذكية، ويتم الحصول على التصريح عبر البريد الإلكتروني، بعد اكتمال متطلباته، وذلك خلال 48 ساعة أو يوم عمل بالنسبة للحالات الإنسانية.

وبحسب الهيئة، فلا يوجد رسوم لإصدار التصريح، فيما تبلغ رسوم خدمات إلكترونية وذكية وهيئة اتحادية 150 درهماً، لافتة إلى أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.

وأطلقت الهيئة أخيراً خدمة جديدة تتيح للمقيمين الماكثين خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها، بعد موافقة الهيئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تشمل جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وحدّدت الهيئة خمسة متطلبات لإصدار تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، وهي: يجب أن يتم التقديم على الطلب من خارج الدولة، يُمكن للمتعامل التقدم على الطلب بعد مرور 180 يوماً من المكوث خارج الدولة، عندما تتم الموافقة على الطلب، يجب دخول الدولة خلال 30 يوماً، ويشمل ذلك تاريخ الموافقة على الطلب، يجب تقديم سبب يبرر الوجود خارج الدولة أكثر من 180 يوماً، يتم احتساب مخالفة بقيمة 100 درهم عن كل 30 يوماً أو أقل تم قضاؤها خارج الدولة.

وبينت الهيئة خمسة شروط وأحكام ضمن خدمة إصدار التصريح، وهي: أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم رفض الطلب في حالة إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية -إن وجدت- في حال تم رفض الطلب، وتُسترد الرسوم من خلال البطاقة الائتمانية بمدة لا تتجاوز الأشهر الستة من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بواسطة الإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية -للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وبمدة لا تتجاوز السنوات الخمس، لافتاً إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.

وذكرت أن الموافقة على طلب تصريح لمن بقوا خارج الدولة أكثر من ستة أشهر تتطلب تقديم صورة من الهوية الإماراتية، وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخر في دخول الدولة خلال تلك المدة، مؤكدة أن تلك الخدمة تقتصر فقط على المتعاملين من الخارج فقط ممن بقوا أكثر من ستة أشهر في الخارج، مشيرة إلى أن الوثائق الإجبارية والاختيارية قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.

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متطلبات لإصدار تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، منها التقديم على الطلب يجب أن يتم من خارج الدولة.