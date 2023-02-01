الامارات | حاكم الشارقة يعتمد تعويضات جديدة في كلباء وخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغ 61 مليون درهم لتعويض المتأثرين من مشروع سور خورفكان الأثري، و13 مليون درهم لتعويض ملاك 22 مسكناً قديماً بمنطقة الطريف في كلباء.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، تغيير مسمى "سد الغيل" في كلباء ليصبح "سد الفريش"، كما اعتمد سموه، التقسيمات الإدارية الجديدة في مدينة كلباء، لتضم ضاحية الفريش حي الغيل وحي الساف، وضاحية الدحيات حي السور وحي الطريف، فيما تتبع أحياء القلعة والمغيدر وخور كلباء لمدينة كلباء.