الامارات | "الصحة": تقنية مبتكرة تحد من مضاعفات مرض السكري قريباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها بصدد إدخال أحدث تقنية مبتكرة للتصوير الطبي الحراري، يمكنها مراقبة التهاب القدم السكرية وتعزيز القدرة على التشخيص المبكر، ومراقبة موضع الجراحة والتشخيص المبكر لخطر التعرض للالتهاب في مكان الجراحة، والحد من بتر الأطراف لهذه الفئة من المرضى.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي الدكتور أمين حسين الأميري، أن دولة الإمارات من أوائل دول العالم التي تدعم هذه التقنية وسيتم إتاحتها في الدولة بعد الانتهاء من الدراسات الاكلينيكية مع الشركة المصنعة.

وتابع " إن أهم ما يميز تقنية التصوير الحراري، إمكانية مراقبة التهاب القدم السكرية وتعزيز القدرة على التشخيص المبكر، ومراقبة موضع الجراحة والتشخيص المبكر لخطر التعرض للالتهاب في مكان الجراحة، ومتابعة حرارة الوجه وتحديد الحالة النفسية، إلى جانب استخدامها في علم الأورام الحراري عبر تتبع الأوعية الدموية التي تجذبها الأورام المنتجة للحرارة، ما يسهل عملية تشخيص ومتابعة حالة المريض".

ويُمكن للكوادر الصحية استخدامها ضمن حزمة خدمات التصوير الطبي، وذلك بالاعتماد على تقنية مبتكرة وغير مسبوقة، تقدم على شكل كاميرا صغيرة يتم ربطها بجهاز هاتف، لتضاف إلى تقنيات التصوير الأكثر استخداماً مثل التصوير بالأشعة السينية وبالأمواج فوق الصوتية وبالرنين المغناطيسي والطب النووي، إلى جانب التصوير الطبقي المحوري.