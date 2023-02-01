الامارات | "الصحة" تقييم ممارسي المهن الصحية من خارج الدولة عبر "ميتافيرس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن خدمة تقييم ممارسي المهن الصحية من الأطباء باختلاف التخصصات وممارسي المهن الصحية المساندة، بتقنية "ميتافيرس" التي تعتمد على الواقع الرقمي والتفاعلي في خدمات الرعاية الصحية، من خلال تعزيز الدمج بين العالم الواقعي والافتراضي والرقمي. وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية وترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للمواهب العالمية.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي الدكتور أمين حسين الأميري إن الوزارة تستهدف من خلال خدمة تقييم ممارسي المهن الصحية من الأطباء باختلاف التخصصات وممارسي المهن الصحية المساندة عن بعد على منصة "ميتافيرس" ثلاثية الأبعاد، تسهيل الإجراءات مع ضمان مأمونية البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. حيث توفر هذه الخدمة عدة ميزات من أهمها؛ الشفافية والالتزام في إجراءات التقييم عن بعد، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتأكد من مطابقة البيانات الشخصية والشهادات الطبية للمتقدم.

وتابع " يتيح استخدام هذه التقنية مراقبة حركة العينين وتحليل تعابير الوجه لضمان سلامة الإجراءات. وتسمح المنصة ثلاثية الأبعاد التي تحاكي قاعة التقييم الواقعية بوضوح الأدوار، إذ يتم توفير منصة خاصة للجنة التحكيم، ومنصة خاصة للمراقبين ومنصة للمتقدم للامتحان، يمكن للمتقدم عرض أي وثائق خلال التقييم مع ضمان سرية ومأمونية كافة البيانات والتسجيلات المتعلقة بالتقييم".