الامارات | "صحة دبي" 4 تخصصات طبية تحتاج لمزيد من الاستثمار بالقطاع الصحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة بدبي عن فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصحي في الإمارة، أبرزها في تخصصات (العلاج الطبيعي والتأهيل، الرعاية الطبية طويلة الأمد، والخدمات العاجلة والطارئة، والصحة النفسية).

وأكدت الهيئة في دليل الاستثمار المطور الذي عرضته في منصتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، أن دبي مليئة بالفرص الواعدة في المجال الصحي، وأن هذه الفرص مصحوبة بحزمة من التسهيلات المحفزة للمستثمرين، والمؤسسات الصحية العالمية الراغبة للعمل في دبي.

وقالت مديرة إدارة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في الهيئة الدكتورة ابتسام البستكي، إن التحولات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في دبي، فتحت آفاقاً جديدة لتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، الذي يضم نخبة من المنشآت الطبية الكبرى والعالمية ومتعددة الجنسيات، التي وجدت في إمارة دبي المناخ الأفضل لاستثمار رؤوس أموالها.

وذكرت أن هناك طلب متنامي على الخدمات الطبية بمختلف تخصصاتها، وأن هذا الطلب ناتج عن الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الصحة، إلى جانب حركة السياحة الصحية النشطة التي تشهدها دبي، وخاصة من جانب الباحثين عن بيئة مميزة للاستشفاء ومفعمة بجودة الحياة.

وأكدت الدكتورة ابتسام البستكي، أن هيئة الصحة بدبي أدركت في وقت مبكر ما يحمله المستقبل للقطاع الصحي واستثماراته، ومن هنا جاء دليل الاستثمار، ليكون هو البوصلة الأساسية للمستثمرين، وهو مرشدهم للتخصصات الطبية المطلوبة والمناطق والمواقع التي تحتاج المزيد من الخدمات الصحية في كل ربوع دبي.

وأفادت بأن الدليل أظهر قدرة دبي على استيعاب العديد من التخصصات الطبية النادرة والدقيقة، كما أظهر الحاجة لزيادة الخدمات في أربع تخصصات محددة، وهي تشمل (العلاج الطبيعي والتأهيل، الرعاية الطبية طويلة الأمد، والخدمات العاجلة والطارئة، والصحة النفسية)، فيما أكدت أن التخصصات الأربعة إلى جانب التخصصات الأخرى من شأنها تعزيز حركة السياحة الصحية في إمارة دبي، وأن ذلك هدفاً مهماً لهيئة الصحة بدبي، بجانب هدف زيادة وتنويع الاستثمارات في القطاع الصحي