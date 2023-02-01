الامارات | "صحة دبي" تطلق مسابقة لتعزيز جودة الحياة في المجتمع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الصحة بدبي، اليوم، مسابقة نوعية تستهدف تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية الأنماط الصحية والغذائية السليمة، وذلك ضمن سياسة الهيئة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والحد من المشكلات الصحية المرتبطة بالعادات الغذائية والممارسات الحياتية غير الصحيحة.

جاء ذلك، على جانب مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، حيث لفتت "صحة دبي" إلى أن المسابقة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تفتح باب التنافس بين جميع أفراد المجتمع (18 سنة فما فوق)، وذلك من خلال فئتين، الأولى للأفراد، والثانية للأسر.

وتفصيلاً أوضح مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي الدكتور رمضان البلوشي، أن فكرة المسابقة مستلهمة من روح مبادرات التحدي التي تبتكرها إمارة دبي، والتي تستهدف ترسيخ قيمة المحافظة على الصحة واللياقة البدنية في أوساط المجتمع.

وأكد أن المسابقة تأتي ضمن خطط الوقاية من الأمراض التي تنفذها الهيئة، والتي دعت إلى تبني مجموعة من البرامج النوعية والاستثنائية لرفع مستوى وعي المجتمع بأضرار العادات الغذائية والأنماط الحياتية غير الصحية، ومن ثم زيادة قدرتهم على الحماية من جميع الأمراض والمشكلات المرتبطة بهذه الأنماط.

وأضاف أن المسابقة ستأخذ شكل التحدي بين المتسابقين، وستتم على مراحل وشهور، يتم خلالها متابعة النمط الصحي لكل متسابق، ورصد ما ينتج عن تغيير سلوكه وعاداته الغذائية وأي من الأنشطة التي يمارسها.

وقال إن الهيئة ستحيط المتسابقين بكامل العناية والاهتمام البالغ، لحفزهم على مواصلة التحدي، كما أنها ستعلن عن كامل تفاصيل المسابقة وشروط الاشتراك فيها ومعايير الفوز، والجوائز التي ستنتظر الفائزين في وقت لاحق