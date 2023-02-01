الامارات | إطلاق خدمة "افحص وانطلق" بعجمان لتسهيل فحص المركبات من السيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات بعجمان، خدمة "افحص وانطلق"، والتي تتيح للمتعامل فحص المركبة من خلال القيادة الذاتية للمركبة أثناء عملية الفحص والانطلاق دون الحاجة إلى التعامل مع موظف الخدمة لسداد الرسوم واستلام شهادة الفحص ليكون أول مركز على مستوى الدولة يطبق هذه الآلية منذ عام 2020.



يأتي ذلك في إطار حرص هيئة النقل على تطوير وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلائم متطلبات الجمهور وضماناً لاستمرارية الأعمال وتطبيق أعلى معايير تقديم الخدمات الحكومية.



وأكد مدير عام هيئة النقل بعجمان عمر محمد لوتاه، أن الهيئة حريصة على الارتقاء بخدمات مركز سبيد والانتقال بها إلى مرحلة يتم فيها الاعتماد على التحول الرقمي لتحسين أداة العمل الحكومي وتقديم الخدمات على مستوى عالٍ من الجودة والامتياز، وذلك اتباعاً للاستراتيجية التي تتبناها حكومة عجمان.



وأضاف لوتاه: "تتميز هذه الخدمة بأنها تتيح للمتعامل قيادة المركبة أثناء عملية الفحص، وبمجرد انتهاء الفاحص من كافة مراحل وإجراءات فحص المركبة يمكن للمتعامل الانطلاق ومغادرة حارة الفحص دون الحاجة إلى الانتظار لسداد رسوم الفحص، حيث أن العميل يستلم رسالة نصية تفيد بانتهاء الفحص ورابط الدفع الرقمي لقيمة الفحص وبمجرد الانتهاء من عملية السداد يتم استلام شهادة الفحص الرقمية".



وتابع أن الهيئة توفر حرية الاختيار للمتعامل في حالة الرغبة بسداد قيمة الفحص في نفس اللحظة، وذلك من خلال تواجد موظف الخدمة الذي يقوم باستلام رسوم الفحص من خلال عدة خيارات متاحة (دفع بالبطاقة البنكية أو الدفع نقدي)، وتسليم شهادة الفحص دون حاجة المتعامل إلى مغادرة المركبة،علماً بأن خدمة القيادة الذاتية أثناء فحص المركبة وخدمة الدفع الرقمي لقيمة الفحص والتي تم تطبيقها للمرة الأولى على مستوى الدولة في مركز سبيد.