الامارات | خليفة بن طحنون يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكستاني في واحة الكرامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء "الأربعاء” في واحة الكرامة رئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكستاني تنزيلا نارباييفا والوفد المرافق لها خلال زيارتها الرسمية للدولة.

ولدى وصول نارباييفا إلى واحة الكرامة استعرضت مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضعت إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحًا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجولت نارباييفا في مختلف أجنحة الواحة مستمعة لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.. وفي ختام الجولة قامت رئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكستاني بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلمًا وطنيًا وحضاريًا في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييده تخليدًا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.