الامارات | المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض عدداً من المبادرات والتشريعات لدعم المنظومة الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات والمبادرات المرتبطة بدعم برامج استزراع الأحياء المائية بالدولة، وسياسة رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والسياسات المقترحة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني، ومشروع هيكلة الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم شؤون العاملين في المنشآت الفندقية. كما ناقش المجلس الوزاري للتنمية مشاريع إعداد عدد من القوانين الاتحادية بشأن النقل البري، وتنظيم قطاع الفضاء، وتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، ومشروع إصدار اللائحة التنفيذية في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وإنشاء صندوق الفضاء الوطني.

واطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية بشأن نتائج الحملة الوطنية "الإمارات نظيفة 2022"، ومستجدات تطبيق اللائحة الوطنية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء، وتقرير بشأن مستجدات مشروع الاستغلال الأمثل للمباني المملوكة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى تقرير إنجازات وأعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لعام 2022، وأعمال لجنة إعادة التنظيم المالي لعام 2022، وتقرير لجنة التكامل الاقتصادي لعام 2022، بالإضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لجهاز الإمارات للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.