الامارات | محمد بن راشد : الفعاليات الثقافية في دبي تعكس عمق الإنسان في مجتمعنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 فبراير 2023

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمهرجان الإمارات للآداب، مشيراً إلى أن المهرجان يكمل اليوم عامه الـ 15 من الإبداع والثقافة والاحتفاء بالكتاب.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر" مهرجان الإمارات للآداب يكمل اليوم 15 عاماً من الإبداع والثقافة والاحتفاء بالكتاب. نحتفي بالفعاليات الثقافية في دبي بشكل خاص .. لأنها تعكس عمق الإنسان في مجتمعنا.. الثقافة هي دليل الحضارة .. ولا تكتمل حياتنا بغير اكتفاء اقتصادي وعمق ثقافي وتماسك اجتماعي .