الامارات | نسخة افتراضية لمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي «منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس»، ضمن مشاركتها في معرض الصحة العربي 2023.

وتهدف المنظومة إلى خلق نسخة افتراضية لمنظومة الرعاية الصحية بالإمارة تجمع بين رواد الأعمال، والمستثمرين، ومقدمي الرعاية الصحية لتبادل المعارف والخبرات، وستشهد منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس إطلاق مقر دائرة الصحة الافتراضي بالميتافيرس، وتوفير منصة لجميع الجهات بمنظومة الرعاية الصحية لتطوير تجاربهم الافتراضية، كما ستقدم المنظومة الافتراضية في مراحلها المقبلة للمرضى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد. وضمن مشاركتها في معرض الصحة العربي، ستستضيف دائرة الصحة أبوظبي بمقرها الافتراضي يوماً تجريبياً يجمع بين شركات التكنولوجيا الصحية الناشئة والمستثمرين، ليعرضوا حلولهم المبتكرة التي من شأنها تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة.