الامارات | 15 ألف درهم غـرامة نقل حالات غير طـارئة بالإسعاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الصحة أبوظبي تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية ومزودي الخدمات الصحية خاصاً بنقل الحالات الطبية غير الطارئة «خدمات الإسعاف»، حددت فيه الإجراءات الواجب اتباعها في عملية نقل المرضى، مشيرة إلى أن عقوبة عدم الالتزام ستترتب عليها مخالفة المنشأة بملغ 15 ألف درهم في المرة الأولى. وألزمت الدائرة المستشفيات في إمارة أبوظبي بتوفير سيارات الإسعاف الملائمة والمرخصة لنقل جميع المرضى الذين تقتضي حالاتهم الصحية نقلهم بواسطة الإسعاف من السكن إلى المستشفى، ونقل المرضى من المستشفى إلى السكن وفق الوضع الصحي للمريض، ونقل المرضى بين المستشفيات بحسب حالاتهم الصحية، ويتم سداد كلفة النقل وفقاً لنظام التأمين الصحي. وشددت على ضرورة الالتزام التام من قبل المستشفيات بهذه الإجراءات، لتفادي أي إجراءات قانونية تترتب على مخالفة هذا التعميم، حيث سيتم فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم في المرة الأولى، تضاعف في المرة الثانية، دون المساس بحق الدائرة في اتخاذ الجزاءات الإدارية الأخرى، التي قد تصل إلى إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.

وأكدت الدائرة عملها على تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع، عبر مراقبة أداء النظام، ووضع الأنظمة، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتشجيع جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية، ومراقبة وتفتيش كل المرافق الصحية، لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة، إضافة إلى إطلاق البرامج الصحية المجتمعية، وزيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات صحية من أجل تحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي.