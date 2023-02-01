الامارات | «دبي في يوم واحد» لتنشيط السياحة الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، مبادرة «دبي في يوم واحد» بهدف تنشيط حركة السياحة الصحية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء، وذلك خلال مشاركتها بمعرض الصحة العربي، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تستهدف أسواق الخليج العربي والقارة الإفريقية بحزمة من باقات الفحوص الطبية المتنوعة التي تقدمها المنشآت الصحية الرائدة في دبي، وضمن إجراءات سهلة وسريعة في عملية الحجز وإجراء الفحوص الطبية في غضون ست ساعات حداً أقصى، وبأسعار تنافسية مقارنة مع الأسعار التي تقدمها أفضل وجهات السياحة العلاجية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالهيئة، الدكتور مروان الملا، أن المبادرة تأتي ضمن الخطط والجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة للسياحة الصحية والتعريف بالإمكانات المتطورة التي يتمتع بها النظام الصحي في الإمارة، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمرضى القادمين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الخدمات الطبية المتنوعة بمختلف المنشآت الصحية في الإمارة، والمستندة على توظيف أحدث التقنيات العالمية في المجال الطبي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة السياحة الصحية بالهيئة، محمد المهيري، أن المبادرة تتضمن ثلاث باقات (الأساسية والتنفيذية والشاملة)، حيث تشتمل كل باقة منها على حزمة من الفحوص الطبية المتنوعة التي تظهر نتائجها وفق هذه المبادرة خلال (24-48) ساعة.

وقال إن المبادرة تسعى في مرحلتها الأولى التي ستستمر حتى يوليو المقبل للوصول إلى الأسواق المستهدفة بمنطقة الخليج العربي، بينما تستهدف المرحلة الثانية أسواق القارة الإفريقية.

واستعرض المهيري المميزات المتعددة للمبادرة التي تستهدف الفئة العمرية من (25- 50 سنة)، والمتمثلة بسرعة الحصول على المواعيد، وخدمات الفحوص الطبية الشاملة ونتائجها وخدمات الاستشارات الطبية، والحصول على الخدمات العلاجية اللازمة وفق أفضل الممارسات والمعايير الطبية العالمية.