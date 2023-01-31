الامارات | إطلاق خدمة طلب تصريح دخول للمقيمين الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اعتماد قنواتها الذكية في تقديم خدمة الطلبات المقدمة لتصاريح الدخول المتعلقة بالمقيمين الماكثين خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، التي تم تفعيلها اعتباراً من يوم الجمعة الماضية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة لا تنطبق على المقيمين من حاملي الإقامات الذهبية.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم إطلاق الخدمة الجديدة بهدف إسعاد المتعاملين، وتمكين المقيمين الذين لديهم إقامات سارية، واضطروا للبقاء خارج الدولة للدراسة أو العمل أو العلاج لمدة تزيد على ستة أشهر، ثم استنفادهم المدة المحددة للبقاء خارج الدولة، ما يترتب عليه إلغاء الإقامة من الناحية القانونية.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تتيح لهؤلاء المقيمين تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها، بعد موافقة الهيئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تشمل جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وذكرت أن الموافقة على طلب تصريح لمن بقوا خارج الدولة أكثر من ستة أشهر تتطلب تقديم صورة من الهوية الإماراتية، وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخر في دخول الدولة خلال تلك المدة، مؤكدة أن تلك الخدمة تقتصر فقط على المتعاملين من الخارج فقط ممن بقوا أكثر من ستة أشهر في الخارج.