الامارات | "الإمارات تبتكر 2023" تنطلق غداً بمشاركة الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً الأربعاء 1 فبراير 2023، فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2023" في نسخته الثامنة، الذي يعد الحدث الوطني الأكبر من نوعه ويشهد تنظيم فعاليات وأنشطة في إمارات الدولة كافة، طوال شهر فبراير، للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في تحسين حياة الناس، لتكون الإمارات من أكثر دول العالم ابتكاراً.

ويشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على فعاليات "الإمارات تبتكر 2023" التي تقام بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وأفراد المجتمع، ويحتضن في دورته الحالية مشاركات عالمية، لأول مرة منذ إطلاقه، من عدد من الدول، ما يعد إضافة نوعية لفعاليات هذا الحدث الوطني، وتأكيداً لما يتمتع به من سمعة عالمية، بين أفضل مهرجانات الابتكار في العالم.

وقالت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، إن "الإمارات تبتكر 2023"، في دورته الحالية، يحتفي بالابتكارات ذات الأثر في خدمة المجتمع ويتميز بتركيز فعالياته على مواكبة توجهات الدولة وإعلان العام 2023 عام الاستدامة، من خلال تبني موضوع الابتكار في تحقيق الاستدامة محوراً رئيسياً للفعاليات.

وأضافت أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي سينظم نسخة جديدة لجائزة الإمارات تبتكر، يتم الاحتفاء بالفائزين فيها بنهاية فبراير، تشمل 7 فئات هي: أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية، وأفضل ابتكار لتحقيق الريادة الرقمية، وأفضل ابتكار في استخدام الموارد، و أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات، و أفضل ابتكار في الخدمات الاجتماعية، وأفضل ابتكار جذري، كما تشهد الجائزة إضافة فئة جديدة تتمثل في أفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة، ما يترجم جهود المركز للاحتفاء بأكثر المبادرات والمشاريع المبتكرة تأثيراً في صناعة مستقبل دولة الإمارات، والتي ستسهم في دعم توجهات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031 " التي تعكس رؤى القيادة المستقبلية.

وأشارت هدى الهاشمي إلى أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي سينظم ضمن الفعاليات مبادرة جديدة يتم من خلالها اختيار منتجات إماراتية مبتكرة لعرضها في معرض الإمارات تبتكر الذي ينظم في القرية العالمية في دبي، وسيتم تسويق هذه المنتجات بالتعاون مع شركة "نون" عبر منصتها "نون محلي"، بهدف دعم المبتكرين الإماراتيين والمنتجات المحلية المبتكرة،

ويشهد شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2023"، في نسخته الجديدة، تنظيم مئات الفعاليات، التي تشمل مسابقات وعروضاً وهاكاثونات ابتكار، يتم تنظيمها في كافة مناطق دولة الإمارات إضافة إلى إطلاق ورش عمل وجوائز ومبادرات وتكريم للابتكارات المتميزة، كما تشمل الفعاليات إطلاق شراكة بين مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومبادرة "فرجان دبي"، بهدف تسليط الضوء على المبتكرين والمواهب الإماراتية، وسرد قصص الموهوبين والمبتكرين في الدولة.

ويحتضن "الإمارات تبتكر 2023" مشاركات نوعية للجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى إسهامات متنوعة من المبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة في المجتمع لتقديم مشاركات تركز على الاستدامة، ويستضيف مشاركات عالمية، ما يؤكد أهمية شهر الإمارات للابتكار في تعزيز مكانة الإمارات العالمية مصدراً للمعرفة والأفكار والابتكارات الخلاقة.

ويهدف شهر الإمارات للابتكار إلى تعزيز ونشر ثقافة الابتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة للمجتمع ومنهج عمل للحكومة وتحسين مشاركة المجتمع في التأسيس لمبادرات مستقبلية وإحداث حراك مجتمعي شامل يتبنى ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل وترسيخه ممارسة يومية، وتحفيز أصحاب العقول والإبداعات والأفكار، لإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في تحسين حياة المجتمع.

ويسعى "الإمارات تبتكر 2023" من خلال فعالياته ومبادراته إلى المساهمة بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تمثل رؤية وطنية ومرحلة جديدة تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرة التنمية للعقد المقبل، وتعزيز ريادتها في مختلف القطاعات الحيوية مثل "الخدمات الحكومية، الاقتصاد، تنمية الانسان، والنقل والمواصلات، والفضاء"، كما تتماشى مع مبادئ الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وشهدت فعاليات "الإمارات تبتكر" في دورتها الماضية مشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع، تم من خلالها تنظيم مئات الفعاليات والأنشطة في كافة إمارات الدولة، وشملت عقد مؤتمرات وورش عمل وإطلاق جوائز ومبادرات إلى جانب إطلاق الدورة الثانية من جائزة "الإمارات تبتكر" وتكريم الفائزين فيها ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي".